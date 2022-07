Ex-Paquito adota 19 crianças na África e conta que vive de doações

O ex-Paquito Alexandre Canhoni adotou 19 crianças na África junto com a esposa, Giovana Canhoni. Xand, como era conhecido, vive no Níger com a família e assumiu a guarda das crianças depois de perder os dois filhos.

Em entrevista ao Melhor da Tarde, da Band, ele revelou que a família vive de doações e mantém um projeto solidário no local. “Não temos um capital para investir em panfletos, folders, porque são quatro creches, 10 projetos de nutrição, US$ 30 (cerca de R$ 155) por criança para um apadrinhamento”, explicou.

Canhoni também relatou de onde tirou as crianças com a adoção. “Eram crianças que andavam no lixo, podiam estar indo para uma facção terrorista, tem quatro delas no país. Então a gente entende que é o propósito de Deus.”

Na conversa, o ex-Paquito lembrou também de um caso em que a casa da família foi queimada. “Tivemos que fugir, ficamos escondidos no próprio país. Passamos por situações difíceis, mas tem uma frase que gosto de falar: ‘até aqui, o Senhor tem nos ajudado’”, relatou Alexandre.

Assista a entrevista completa:

