Ex-participante de ‘Largados e Pelados’ é encontrada morta aos 35 anos em circunstâncias misteriosas

Melanie Rauscher, ex-participante do reality show ‘Largados e Pelados’ do Discovery Channel, foi encontrada morta neste domingo, no Arizona, Estados Unidos. Rauscher tinha 35 anos e, segundo a polícia, a morte aconteceu em ‘circunstâncias misteriosas’. Ela foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa na cidade de Prescott – a família dona do imóvel a havia chamado para cuidar dos cachorros enquanto viajava. Ao retornar, o casal encontrou Rauscher morta na cama. Perto do corpo, foram encontradas latas de ar comprimido, usadas para tirar poeira de computadores – não se sabe se os objetos têm alguma ligação com o falecimento. Os policiais não encontraram uma nota de suicídio nem sinais de uso de drogas, e também não identificaram pistas que indicassem para um assassinato. O cachorro estava bem. A causa da morte ainda será determinada pelo legista.

Rauscher participou da edição de 2013 do reality show, que deixa dois participantes (um homem e uma mulher) sozinhos numa localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento, o que os força a cooperar para sobreviver. Ela voltou em 2015 para o spin-off ‘Largados e Pelados – A Tribo’. Companheiro de Rauscher no reality, Jeremy McCaa lamentou a morte da colega nas redes sociais. “Tínhamos uma química muito grande no programa, e ela floresceu em uma amizade que palavras não podem descrever. Sua risada era única. A amizade dela era incrível. Mesmo que não tivéssemos o mesmo sangue éramos uma família. Sempre podia contar com ela. Tivemos tantos momentos em que nos apoiamos. Ela era minha esposa do pântano, uma melhor amiga, uma mulher forte, uma pessoa incrível e sempre apreciarei nossos momentos juntos”, disse McCaa.