Ex-participante do BBB 22, Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo

O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira, 31, segundo seu perfil oficial. Uma publicação nas redes sociais do rapaz confirmou a informação. “Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, afirmou via Twitter. Em decorrência do acidente, o influenciador sofreu um traumatismo craniano e fraturas em seu corpo. O atual estado de saúde é delicado, porém estável. A assessoria de Mussi informou através de nota que o rapaz sofre um acidente de carro e encontra-se internado no Hospital das Clinicas, em São Paulo. No momento, Rodrigo passa por uma múltipla cirurgia, em sua cabeça e nas pernas.

