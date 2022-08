Ex-peoa volta ao Brasil e suspeita de A Fazenda com eliminados aumenta

A coluna LeoDias já havia publicado que a Record TV estudava trazer de volta para A Fazenda 14 participantes que foram eliminados na primeira semana de edições anteriores. Nesta semana, o perfil oficial do reality show, de uma hora para outra, publicou uma matéria com todos os primeiros eliminados de suas 13 edições e deixou os fãs do programa com uma pulga atrás da orelha. Outro motivo que levantou ainda mais suspeitas nas redes sociais foi a chegada repentina de um ex-peoa ao Brasil.

Estamos falando de Liziane Gutierrez, que saiu na primeira semana de A Fazenda 13. Os fãs do reality rural já perceberam que a modelo trocou recentemente de emoji nas redes sociais e o seu retorno ao Brasil seguido de mudanças no visual seria o maior indício de que esta dinâmica com ex-peões sairia do papel. Vale lembrar que o colunista Flávio Rico, do R7, também noticiou que a atração teria a presença de antigos participantes.

Nas redes sociais, o rumor é de que ao invés de um paiol com personalidades do Tik Tok (assim como aconteceu no ano passado), a temporada de 2022 contaria com quatro participantes de edições anteriores. Procurada pela coluna, a assessoria da emissora não nos respondeu sobre o assunto.

Com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 estreia no dia 13 de setembro com vinte e dois novos nomes no elenco da atração.

