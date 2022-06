Ex-presidente Lula desembarca em Salvador nesta quinta-feira (30)

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) é presença garantida nos festejos de Dois de Julho, quando fará um ato com apoiadores na Fonte Nova. Apesar do evento estar marcado apenas para o sábado, o petista desembarcará em Salvador dois dias antes, nesta quinta-feira (30).

A confirmação da vinda do ex-presidente foi dada pelo governador Rui Costa (PT) durante entrevista a Piatã FM. Na mesma conversa, o baiano confirmou que Lula não participará do tradicional cortejo por questões de segurança.

O evento com Lula será dentro do estádio e, para acessar o local, o público passará por revistas e detectores de metal.

Além de Lula, os outros dois principais presidenciáveis também estarão em Salvador para os festejos da data magna da Bahia. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) fará uma “motociata” saindo da Barra em direção à região do antigo Aeroclube, enquanto Ciro Gomes (PDT), será o único a participar do ato cívico no Largo da Lapinha e do cortejo.