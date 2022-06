Ex-presidente revela que Sampaoli pediu Ibrahimovic no Atlético

O técnico Jorge Sampaoli ajudou a mudar o patamar do Atlético. Ele chegou ao clube em 2020 e, com ajuda financeira dos 4 R’s, reformulou o elenco alvinegro. Mas uma das peças pedidas pelo treinador argentino não chegou à Cidade do Galo. Ele solicitou a contratação do astro sueco Zlatan Ibrahimovic.

A revelação foi feita pelo ex-presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara. Ele afirmou que o treinador argentino cogitou com o ex-diretor de futebol do Atlético, Alexandre Mattos, a possibilidade. O nome foi levado aos investidores, mas a investida não aconteceu.

“Ele fazia os pleitos dele, o Mattos olhava, falava com o Renato (Salvador) e o próprio Rafael (Menin). E eu, claro. A gente via o que cabia. Tinha pedido que não tinha condições… Aquele jogador de rabo de cavalo, o sueco. O Ibra!”, disse Sette Câmara ao canal Debate Alvinegro, completando.

“Chegou a falar isso com o Mattos, e ele me falou. Ai perguntei: “Ô Mattos, quanto um jogador desse ganha?”. Mas posso te falar um negócio? Futebol tem que pensar grande. Eu não conseguia montar um time sem a ajuda dos 4 R’s. Não tinha dinheiro. Trouxe Maicon Bolt? Tudo bem, trouxemos o Emerson também”.

Na época, Ibra estava no Milan, da Itália. Na temporada 2020/21, o atacante sueco fez 17 gols e deu três assistências em 27 jogos pelos rossoneros. Já na atual temporada, o jogador teve participação importante na conquista do título italiano pela equipe.

Durante a sua passagem pelo Atlético, Sampaoli exigiu uma reformulação geral do elenco. Foram várias contratações no período do treinador. Em 2020, chegaram o goleiro Everson, o lateral-direito Mariano, os zagueiros Junior Alonso e Bueno, os meio-campistas Alan Franco, Léo Sena e Matías Zaracho, e os atacantes Marrony, Keno, Eduardo Sasha e Eduardo Vargas. Já em 2021, Hulk e Dodô foram contratados enquanto o argentino ainda estava na equipe.