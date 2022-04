Ex-secretário de Turismo da Bahia recebe Medalha do Mérito Policial Militar

O Comandante Geral da PM-BA, Coronel Paulo Coutinho, homenageou o ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, com a Medalha do Mérito Policial-Militar. A honraria foi concedida nesta sexta feira (29), em solenidade na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador.

Além de Fausto Franco, um dos civis homenageados, autoridades civis e militares também participaram da solenidade e foram honrados. A Medalha do Mérito Policial Militar é a maior premiação entregue pela Corporação a membros e pessoas que realizaram relevantes serviços à PM-BA, nacionais e estrangeiras, bem como a instituições militares ou civis.

A condecoração foi instituída pelo Decreto nº 18.312, de 17 de fevereiro de 1962, data da comemoração do 137º aniversário da PM-BA.

Fotos Ag.FPontes/ Divulgacao