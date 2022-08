Ex-Vitória, Jadson anuncia aposentadoria

O Vitória foi o último clube da carreira de Jadson. Aos 38 anos, o meia anunciou a aposentadoria. “Quero agradecer a Deus por tudo que ele me proporcionou nesses 20 anos de estrada! Presidentes, diretores, técnicos, amigos de trabalho que foram importantes nessa caminhada. Sem vocês não teria feito uma bela carreira”, escreveu em postagem publicada no Instagram.

Jadson chegou ao Vitória em janeiro com o status de maior contratação para a temporada 2022. Deveria ser a referência do time durante a Série C, mas não teve atuação de grande destaque nos três meses e meio em que defendeu a camisa vermelha e preta, e acertou sua saída em maio apesar de ter contrato até outubro, quando acaba a Série C. Ao todo, o meia fez 12 jogos pelo clube, sendo 11 como titular, e marcou dois gols, ambos de pênalti.

Carreira

Jadson começou no PSTC, de Londrina, mas despontou para o futebol brasileiro no Athletico-PR. Em 2005, foi negociado com o Shakhtar Donetsk e atuou por oito temporadas no time ucraniano.

Voltou ao Brasil em 2012, para defender o São Paulo e, dois anos depois, se transferiu para o Corinthians, onde foi duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017), além de tri paulista nos cinco anos em que defendeu o clube, até 2019. Pela Seleção, foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

O meia retornou ao Furacão em 2020, mas, na temporada seguinte, acabou afastado do elenco principal em setembro. Então, foi emprestado ao Avaí para atuar na Série B. Ao todo, fez nove partidas pelo time catarinense.