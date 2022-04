Exclusivo: ACM Neto ameaça deixar União Brasil

Notícias de bastidores no fim da tarde desta sexta-feira, 1º, em Brasilia, apontam um possível processo de fritura do ex-prefeito de Salvador e atual pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, dentro do seu próprio partido, União Brasil (UB). Segundo fontes confidenciaram ao A TARDE, estaria em curso um plano do todo poderoso Luciano Bivar, presidente do UB, de impor a candidatura do recém filiado Sérgio Moro à Presidência da República. Para se blindar de ACM Neto, cujas investidas tentam não referendar a filiação de Moro, outros integrantes do União Brasil, insatisfeitos com a movimentação do Secretário-Geral, estariam dispostos a vetar a candidatura de Neto ao Palácio de Ondina. O objetivo seria uma intervenção no Diretório Estadual e em seguida deixar o ex-prefeito sem legenda. Todo esse enredo ganha contorno de veracidade, com o grande fato político ocorrido ainda no início da noite de hoje, em que o PSDB, através do presidente do diretório estadual, emitiu uma carta convidando ACM Neto a se filiar ao tucanato. Pela legislação eleitoral, o candidato que pretende concorrer nas eleições do próximo dia 2 de outubro, tem até a meia noite desta sexta-feira para se filiar a um partido.Não será surpresa se no amanhecer de sábado, dia 02 de abril, ACM Neto já esteja filiado ao PSDB. A TARDE tentará contato com ACM Neto, Adolfo Viana e com o presidente nacional do UB, deputado Luciano Bivar, para atualizar a matéria.