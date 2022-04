Exclusivo de Nintendo Switch pode chegar ao Xbox este mês

O remake de House of the Dead para o Nintendo Switch enfim tem uma data de lançamento no Xbox, e pode até acontecer em 27 de abril.

Isso de acordo com algumas imagens aparentes de uma lista oculta da Microsoft Store para o jogo, uma das quais você pode ver abaixo. Além disso, um relatório mencionou há alguns anos que o jogo provavelmente chegaria ao Xbox One no lançamento.

@purexbox hey yo pic.twitter.com/aPNBQKGeIS — Joey Ja’Crispy (@joey_s_banes) April 12, 2022

The House of the Dead: Remake também foi visto recentemente para o PlayStation 4 nos servidores da PlayStation Network, indicando que um lançamento está nos cartões muito em breve. Parece seguro dizer que não permanecerá um exclusivo do Nintendo Switch por muito tempo.