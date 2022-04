Exclusivo de PlayStation é anunciado para Xbox Game Pass

Lançado originalmente em 2020 como exclusivo de console PlayStation 4, PlayStation 5 e PC via Epic Games, o carismático jogo Bugsnax se prepara para chegar a todas as plataformas do mercado. A desenvolvedora anunciou que o jogo chegará ao Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e também ao Steam e Microsoft Store no PC.

O jogo chegará nessas novas plataformas a partir do dia 28 de Abril, e o que é ainda melhor, por um preço especial. O jogo custará apenas $25 dólares, embora ainda não tenha sido anunciado o preço em real.

Já para os jogadores de PC e Xbox, o jogo ainda será incluído no lançamento no serviço de assinatura da Microsoft, o Xbox Game Pass, permitindo que desfrutem do título sem nenhum custo adicional.

Junto com o lançamento do jogo em novas plataformas, o título também receberá uma grande expansão chamada Isle of Bigsnax, a qual chegará também em 28 de Abril e será totalmente gratuita.

Bugsnax e um título em primeira pessoa no qual os jogadores precisam explorar uma ilha enquanto capturam as mais diferentes espécies de Bugsnax utilizando armadilhas especiais. O jogo conta com mais de 100 tipos diferentes de criaturas para você capturar, as quais você pode usar como alimento para os habitantes da ilha.

A expansão Isle of Bigsnax adicionou uma nova história ao jogo, com até quatro horas de jogo e cheio de segredos para descobrir. Essa é a oportunidade perfeita para novos jogadores entrarem de cabeça no título.