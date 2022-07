Exclusivo de PlayStation ficou na frente de Starfield como jogo mais desejado

Quase todo mundo gosta de gatos, que são nossos amigos e estão sempre com a gente. Para quem gosta desse animal fofinho, talvez deva conhecer Stray, um novo jogo que contará com um gato com protagonista numa cidade Cyberpunk.

Você vai controlar esse gatinho perdido em jogo de aventura que está prometendo encantar os jogadores. A boa notícia é que Stray está se aproximando do seu lançamento, e está previsto para chegar ainda neste mês, no dia (19) de Julho de 2022. Ele será lançado Day-One para os assinantes da nova versão da PlayStation Plus.

Stray chamou tanta atenção dos jogadores do Steam que conseguiu algo interessante, após se tornar o jogo mais desejado do Steam. A informação foi coletada pelo SteamDB, um portal que reúne os dados do Steam.

Lá podemos ver que Stray ocupou a primeira posição dos jogos que mais foram adicionados na lista de desejos dos jogadores. Ele ficou na frente de The Day Before e até mesmo de Hollow Knight: Silksong e Starfield. Um dos motivos que fez Stray ocupar essa posição é que ele está perto do seu lançamento.

Os 10 jogos mais desejados do momento são:

Stray The Day Before Hollow Knight: Silksong Party Animals Starfield S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Frostpunk 2 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Warhammer 40,000: Darktide Kerbal Space Program 2

Sobre o jogo:



Perdido, sozinho e separado da família, um gato deve desvendar um antigo mistério e andar em uma cidade cyberpunk para encontrar o caminho de casa. O jogo promete gráficos de alta qualidade, além de uma aventura única e inesquecível!

Stray chegará em breve para PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.