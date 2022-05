Exclusivo de Xbox ‘Starfield’ tem uma nova imagem vazada

Os fãs estavam certamente empolgados com Starfield, o mais novo RPG da Bethesda que seria ambientado no espaço. Infelizmente o jogo acabou sendo recentemente adiado para o ano que vem.

Embora ainda não tenhamos visto nenhum gameplay oficial do jogo, diversas imagens já vazaram no passado, nos dando uma ideia de como o título será. Agora uma nova imagem acaba de surgir.

Assim como os vazamentos anteriores, essa imagem trata-se de uma build antiga, supostamente de 2018, o que significa que o jogo atual pode estar muito diferente do mostrado nela. Infelizmente a imagem não mostra muito, apenas uma porta, o que levou os jogadores a brincarem que “portas” foram confirmadas para o jogo.

Vazou imagem de Starfield Aí fui correndo pra ver o que era, e bom… Era isso aí kkkkkkk. Sinceramente não me surpreendeu que a Bethesda adiou esse jogo, na real eu esperava por isso, afinal de contas não mostraram nada da bagaça. Me surpreenderia se saísse em 2022. pic.twitter.com/qzYRcMyPIT — Nerd Maldito (@nerdmaldito) May 21, 2022

Embora não esteja confirmado, acredita-se que as imagens sejam de uma espécie de sala de teste, onde os desenvolvedores podem testar os assets do título, não sendo um ambiente real presente do jogo.

Starfield é a primeira nova IP criada pela Bethesda nos últimos 25 anos. Neste RPG de próxima geração ambientado entre as estrelas, os jogadores poderão criar seu personagem e explorar esse universo com uma vasta liberdade enquanto embarcam em uma jornada épica com a missão de resolver o maior mistério da humanidade.

Starfield será lançado no primeiro semestre de 2023 para PC e Xbox Series X/S. O jogo também chegará no lançamento ao serviço Xbox Game Pass.