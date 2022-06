Exclusivo do Xbox é anunciado para PlayStation

Tunic é um jogo inspirado em Zelda e possui algumas mecânicas bem semelhantes aos jogos souls-like. Ele foi lançado esse ano para o Xbox e PC mas pelo que foi anunciado no último State of Play o jogo chegará ao PlayStation no fim deste ano, mais especificamente em 17 de setembro.

Quem já o jogou sabe muito bem que vários segredos podem ser acessados em praticamente qualquer momento durante o jogo, mas isso só é possível para quem já conhece esses segredos (atalhos, armas e passivas). E isso é inclusive confirmado pelo próprio criador do jogo.

“Eu costumava sentir que não havia segredos neste jogo, porque eu conhecia todos eles. Mas agora que Tunic está pronto, é tão válido ver as pessoas se deliciarem com todas as coisas que escondemos.

Realmente há muito para encontrar, e espero que os jogadores sintam o tipo de maravilha que este jogo foi inspirado. Estou muito orgulhoso do que criamos e mal posso esperar para que todos saiam e explorem.”

Não ficou claro se ele utilizará recursos do DualSense, mas ao menos o aplicativo do PlayStation confirma que ele utilizará o recurso de dicas do sistema do PlayStation 5. E outro ponto que também não ficou claro é por quê o jogo não foi anunciado ainda para Nintendo Switch, mas devemos ver futuramente o jogo sendo lançado na plataforma.