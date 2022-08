Exclusivo: Jade Picon desembarca na mansão de Gabigol. Saiba tudo

Gabigol está promovendo uma festa privada em sua mansão no Rio de Janeiro que vai varar a madrugada desta quinta-feira (11/8). Apenas amigos mais íntimos foram convidados para a badalação, entretanto, a coluna LeoDias descobriu que um nome em especial e que nunca foi próximo do jogador (até então) acaba de chegar na luxuosa residência: é ela, Jade Picon.

A presença da ilustre influenciadora e agora também atriz da Globo era esperada com bastante expectativa entre o ciclo de amizades do camisa 9 do Flamengo. Além dela, um grupo de meninas, alguns famosos e outros jogadores do time, como Rodinei, também estão entre os convidados. Nossa fonte garante que a ideia é que seja um apenas jogo de poker.

Ao tempo em que desembarcou na mansão de Gabigol, Jade Picon aproveitou para publicar uma sequência de Stories de uma gravação do programa Que História É Essa, Porchat?, como se estivesse acontecendo naquele exato momento, quando na verdade a gravação aconteceu bem mais cedo.

A jovem de 20 anos está solteira, mas recentemente ficou com o surfista Gabriel Medina, ex de Yasmin Brunet. Já Gabigol está na pista desde o fim de seu relacionamento com Rafaella Santos, em julho.

