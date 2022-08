Exclusivo: Monique Alfradique engata romance com poderoso da Globo

Um mês após anunciar o fim de seu relacionamento de 4 anos com o empresário Gabriel Drummont, a atriz e apresentadora Monique Alfradique já está vivendo um novo romance. A coluna LeoDias descobriu que aos amigos mais íntimos ela apresentou Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo e nome por trás do Sistema Globo de Rádio (SGR), como seu namorado.

Ele, inclusive, já namorou outras famosas como Erika Januza e Barbara Migliori, uma das diretoras da Vogue. O novo casal também já circula publicamente por aí. Neste final de semana eles marcaram presença no evento dos 50 anos do Projeto Aquarius, promovido pelo jornal O Globo no Rio de Janeiro, a fim de levar música clássica a todos.

Monique Alfradique, hoje com 36 anos, está fora do ar na Globo desde o término da 3ª temporada de Mestres do Sabor, reality de gastronomia que acaba de ser cancelado pela emissora. No campo das novelas, seu último trabalho até aqui foi em A Dona do Pedaço, em 2019, uma obra de Walcyr Carrasco.

No ano passado, Alfradique chegou a fazer uma participação em Festa é Festa, novela portuguesa do canal TVI. Na Globo ela chegou a ser escalada para Além da Ilusão, em exibição, mas foi cortada do elenco após uma reestruturação.

