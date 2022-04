Executiva do PSOL aprova federação com Rede Sustentabilidade

A Executiva Nacional do PSOL aprovou nesta quarta-feira, 20, a formação de federação com a Rede Sustentabilidade. A decisão deve ser ratificada pelo diretório nacional do partido em uma reunião virtual no dia 18 de abril. A Rede já havia aprovado a união, por unanimidade, em 12 de março. Sendo assim, os partidos vão atuar como sigla única nas eleições de outubro e pelos próximos quatro anos. “A Rede tem sido um partido aliado na luta contra Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Junto com o PSOL, faz o combate à ofensiva reacionária contra os direitos sociais, o meio ambiente e a soberania nacional”, diz trecho da resolução aprovada nesta manhã. “As votações de ambos os partidos nos momentos decisivos mostram uma identidade política que permite apostar na formação de uma federação partidária.”

A federação é uma estratégia para que partidos pequenos atinjam a cláusula de barreira, dispositivo que restringe ou impede a atuação parlamentar de siglas que não alcançam um determinado percentual de votos. “Em resumo, a federação entre PSOL e Rede será uma ferramenta para ocupar mais espaços parlamentares e combater a ameaça da extrema-direita, que permanecerá presente depois das eleições em 2023, mesmo que Bolsonaro seja derrotado”, afirma o PSOL.