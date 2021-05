Expansão física do Sicoob leva a instituição ao segundo lugar no ranking do BC

Ampliando fortemente a sua presença física, em paralelo com a expressiva evolução no relacionamento digital, o Sicoob, que recentemente conquistou o 3º posto no ranking, passou, em dezembro de 2020, para o segundo lugar na escala de instituições financeiras que mais reúnem pontos de atendimento físico no Brasil. Com 3.480 unidades, o sistema cooperativista permanece atrás apenas do Banco do Brasil, que detém 4.380 agências.

De acordo com informações da instituição financeira cooperativa, foram inaugurados 197 pontos de atendimento em 2020 e, para 2021, há a expectativa de nova expansão.

Em cinco anos, o Sicoob viu o número de agências crescer em mais de 40%, uma média de 8% ao ano, enquanto outros agentes reduziram em até 25% sua atuação presencial.

Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, explica que o redimensionamento da rede é natural, ainda mais em tempos de pandemia, por conta da evolução digital e oportunidade de racionalização no âmbito dos bancos, que atingiram a plenitude de sua rede há mais tempo, mostrando certo nível de sobreposição.

“As cooperativas, que também têm dado forte ênfase ao atendimento remoto, contudo, ainda vislumbram oportunidades para novos pontos físicos, sobretudo em regiões metropolitanas, onde a sua rede encontra-se bem aquém da dos bancos”, diz o executivo. Em centenas de municípios, no conceito de agência (atendimento amplo), o Sicoob é a única instituição presente fisicamente, promovendo a cidadania financeira e contribuindo para a dinâmica econômica.

O Sicoob também mantém investimentos expressivos em tecnologia e inovação, buscando melhorar ainda mais a experiência de seus cooperados que preferem o relacionamento digital. Foram desenvolvidas soluções de reconhecimento facial – evitando o deslocamento de cooperados durante a pandemia -, pagamentos por aproximação e um processo de filiação totalmente digital, por meio do App Sicoob, dentre outras novidades.

Segundo Ênio, no Sicoob há a convicção de que “os atendimentos físico e digital devem caminhar lado a lado para que se cumpra efetivamente o propósito cooperativo de promover justiça financeira e prosperidade, com inclusão, respeito ao cooperado e sem o viés do lucro”.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por mais de 370 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Sua rede de atendimento físico é uma das maiores no Sistema Financeiro Nacional, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.