Exportação de cerveja no Brasil cresce 42% em 2021 em relação a 2020

Além de sexta-feira (05), hoje também é o dia internacional da cerveja, a companheira de muita gente para festejar o fim de mais uma semana de trabalho e correria.

O músico Stephen Araújo é um dos fãs da bebida, que é a preferida de muitos brasileiros.

E não são só os brasileiros que estão gostando da cerveja produzida aqui.

Segundo a ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, dados do Ministério da Economia mostram que, no ano passado, as exportações brasileiras cresceram 42% em relação a 2020. Foram mais de 131 milhões de dólares em valor exportado.

E se tem um país que gosta da cerveja brasileira é o Paraguai, que é responsável por quase 70% desses valores.

Mas o foco da indústria é mesmo o copo dos brasileiros. O diretor geral da CervBrasil, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Paulo Petroni diz que em 2021 foram produzidos 14 bilhões e meio de litros. Um recorde! Para este ano, a expectativa é pelo menos 15 bilhões. Afinal, tem Copa do Mundo, né?

Para o Paulo, a cerveja feita no país é perfeita para o brasileiro.

Então, bora sextar com os amigos e uma bela gelada na mesa, mas com moderação, hein?

Com produção de Renato Lima

Economia Brasília Sâmia Mendes / Guilherme Strozi Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Dia da Cerveja Cerveja exportações Paraguai 1:55