A exportação de soja do Brasil até segunda semana de abril registrou uma média diária de 530,4 mil toneladas, ante 805,7 mil toneladas ao dia no mesmo mês completo de 2021, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira. Já os embarques de milho do país no mesmo período somaram 18,1 mil toneladas, versus […]