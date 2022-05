Exposição ANTÔNIOS reúne obras nacionais e internacionais no Centro Histórico de Salvador

O ME Ateliê da Fotografia, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, promove a 4ª edição da exposição ANTÔNIOS, um tributo a Santo Antônio. Idealizada pelo artista e fotógrafo Mário Edson, com o objetivo de fortalecer as manifestações religiosas, artísticas e culturais da capital, a mostra abre a visitação ao público no dia 2 de junho, a partir das 19h, e segue até o dia 30 de julho.

A 4° edição da exposição contempla criações em fotografia, pintura, desenho, escultura, e também mosaico. Serão 51 obras apresentadas em um circuito de exposição coletiva que envolve ceramistas, escultores, artesãos, desenhistas, artistas plásticos e bordadeiras, além da realização de uma caminhada fotográfica, com registros que passaram por curadoria e ficarão expostos na mostra Pérolas Além do Carmo, que faz parte do projeto ANTÔNIOS.

A exposição é celebração e também solidariedade e, nesta edição, além do impulsionamento e valorização cultural, o projeto fará doações para as Obras Sociais Irmã Dulce. Entre os 49 artistas nacionais e internacionais estarão presentes nomes como: Arthur Fraga, Américo Azzevedo, Samuel Cruz, Leo Furtado, Mário Edson e Ana Uzeda, artista luso-brasileira que hoje reside em São Paulo.

A exposição deste ano contará ainda com uma trilha de altares, onde os moradores que ornamentam suas residências e altares para a trezena disputarão o título de altar mais criativo e inovador. “O Santo Antônio Além do Carmo é um bairro secular, um dos mais antigos da cidade, e sempre teve a cultura de fazer tributo ao Santo, as homenagens eram feitas em forma de altares nas janelas das residências, infelizmente o hábito vem sendo reduzido drasticamente. Com essa iniciativa buscamos reanimá-lo e mantê-lo vivo passando para as gerações vindouras”, ressalta Mário Edson.

Mário afirma que o projeto leva o conhecimento histórico sobre o bairro secular, inscrito na lista de Patrimônio Mundial Cultural da Unesco desde 1985, e sobre Santo Antônio, que é um dos santos mais populares e queridos do Brasil. “Este ano o viés da exposição está mais direcionado ao Santo Antônio Além do Carmo, vamos homenageá-lo mostrando aos visitantes um pouco dele sob o olhar de cada fotógrafo que participou da caminhada fotográfica”, acrescenta.

Gratuita e aberta ao público, a edição deste ano celebra a memória de Flávio Oliveira, popularmente conhecido como Flos, o artista plástico e agitador cultural do bairro do Santo Antônio que infelizmente morreu devido à covid-19 no ano passado. A 4ª exposição de ANTÔNIO também homenageia o filósofo Saja, parceiro do ateliê.

Artistas participantes

Alê Fernandes, Alini Orathes, Américo Azzevedo, Ana Uzeda, Anatê, Andrea Dantas, Anubis Cedraz, Arthur Fraga, Camila Alemany, Celeste Muniz, Claudio Das Virgens, Cristina Campos, Denissena Fóssil, Edmundo Reis, Flávio Ribeiro, Gustavo Maciel, Helena Maria Cruz, Ivana Leme, Jálace Viana, Juliana Arcela, Juray De Castro, Lena Van Der Veere, Léo Furtado, Lilian Morais, Lucas Rodrigues, Ludmilla Castro, Luzimar Azevêdo, Lya Costa, Marcia Bello, Maria Da Conceição Correia, Marina Alonso, Mário Edson, Maurício Ferreira, Mônica Monteiro, Norma Fernandes, Rabeb Chammas, Rafaela Melo, Renata Macêdo, Rita Assemany, Roque Lázaro, Samuel Cruz, Silvia Assis, Silvana Lima, Sonia Nepo, Taysa Matos, Vanderlei Oliveira, Vania Rebelo, Vitória Régia, Yara Guedes.

Serviço

ANTÔNIOS

Onde: ME Ateliê de Fotografia, Santo Antônio Além do Carmo – Ladeira do Boqueirão, nº 6.

Quando: De 2 de junho até 30 de julho de 2022

Horário: De quinta a domingo, das 16h às 19h

Gratuito