Ezra Miller é preso novamente no Havaí acusado de agredir uma mulher

O ator norte-americano Ezra Miller foi preso novamente nesta terça, 19, por causar uma agressão de segundo grau durante uma reunião em Pāhoa, no Havaí. De acordo com uma publicação do Departamento de Polícia do Havaí, o rapaz “ficou irado” após ser convidado a se retirar de uma residência particular e “jogou uma cadeira, atingindo uma mulher de 26 anos na testa, resultando em um corte de aproximadamente metade de uma polegada”. Assim que os paramédicos chegaram ao local, a vítima se recusou um tratamento para o machucado. O artista, que interpreta o ‘Flash‘ no Universo Estendido da DC e atua na série de filmes ‘Animais Fantásticos‘, foi preso após ser localizado em uma parada de trânsito pelo Sargento Shawn Tingle e conduzido para o Gabinete do Procurador local. De lá, foi liberado enquanto as investigações sobre o ocorrido seguem ativas.