Ezra Miller é suspeito em desaparecimento de mãe e três filhos nos EUA

O ator Ezra Miller, que vive o super herói Flash no Universo Cinematográfico da DC, está sendo investigado por suposto envolvimento no desaparecimento de uma mãe e seus três filhos. A informação foi divulgada pela revista Rolling Stone. De acordo com a polícia, uma mulher de 25 anos e seus três filhos, de 5, 4 e 1 ano que supostamente viviam com Miller em sua fazenda em Vermont, estão desaparecidos. As autoridades desconfiam que o ator pode estar escondendo o paradeiro dos desaparecidos. Segundo documentos obtidos pelo portal, oficiais tentaram duas vezes entregar uma ordem de atendimento emergencial que exigia a remoção dos jovens do imóvel e de seus cuidados. Entretanto, Miller teria dito que a família não vivia mais no local a meses. A ordem teria sido elaborada por medo da segurança das crianças, uma vez que a propriedade de Miller tem muitas armas de fogo e maconha. Segundo a Rolling Stone, o pai das crianças teria denunciado a situação às autoridades.

A mulher, que não teve a identidade revelada, teria se mudado para a propriedade do ator em meados de abril depois de conhecer Miller no Havaí. Em junho, depois de acusações envolvendo o ator, ela afirmou à revista que Miller forneceu um “ambiente seguro” para os três filhos. Uma fonte afirmou que vários policiais estiveram na casa do ator na noite de terça-feira, 9, por aproximadamente uma hora. O motivo, entretanto, não foi divulgado. O ator vive um momento conturbado, enfrentando uma série de acusações e problemas judiciais. No começo do ano, ele foi preso duas vezes, uma por conduta desordeira e outra por jogar uma cadeira em uma mulher. Além disso, o ator foi acusado de drogar uma adolescente – o que gerou uma ordem de restrição” e, mais recentemente de furto.