Ezra Miller pede desculpas por polêmicas e diz que está buscando tratamento

O ator Ezra Miller se pronunciou sobre as acusações que envolvem seu nome ao longo dos últimos meses. O intérprete do herói Flash no Universo Expandido da DC afirmou ao The Hollywood Reporter que está buscando reabilitação e pediu perdão pelo seus atos. “Tendo recentemente atravessado um período de crise intensa, eu agora compreendo que estou sofrendo de questões complexas de saúde mental e comecei a atravessar um tratamento contínuo. Quero pedir perdão a todos que eu assustei e aborreci com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, disse Miller em nota enviada ao veículo. Somente neste ano, Miller foi preso duas vezes no Havaí por conduta desordeira e por agressão. Recentemente, o ator foi acusado de assalto em Vermont e está sendo investigado em um caso de desaparecimento. A continuidade dos trabalhos envolvendo Ezra ainda não estão definidas pela DC.