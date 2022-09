F1: em casa, Verstappen tem chance de solidificar domínio na temporada

Os próprios adversários já começam a desanimar. Partindo para o 15º GP da temporada 2022 da Fórmula 1, na Holanda, neste domingo (4/9), Max Verstappen tem uma vantagem de 93 pontos sobre o segundo colocado, Charles Leclerc, da Ferrari. Durante a semana, o próprio piloto monegasco, em entrevista, admitiu a dificuldade de conseguir alcançar o rival, que deu um show de pilotagem na última corrida, na Bélgica, e terá o apoio maciço de sua torcida no circuito em Zandvoort.

Confira, abaixo, mais detalhes sobre o campeonato. A Band anuncia a transmissão da corrida a partir das 9h30.

O campeonato Com o domínio da Red Bull estabelecido na temporada, fica a questão sobre como chegam as outras forças da Fórmula 1 para o GP da Holanda. Tanto a Mercedes quanto a Ferrari tiveram bons desempenhos no fim de semana até aqui. Após liderar os treinos livres, a equipe italiana só perdeu a pole position nos instantes finais do treino classificatório para Max Verstappen. Já a Mercedes, que vem ensaiando uma reação na temporada para se tornar mais competitiva, colocou seus carros em 4º (Hamilton) e 6º (Russell) no grid. Nos boxes, a atmosfera é de otimismo com a perspectiva de melhora para a temporada.

“Não estamos muito atrás, o que é ótimo de se ver. Temos que manter acelerando”, disse Hamilton, prometendo brigar pelo pódio.

Confira as tabelas dos Mundiais de Pilotos e Construtores:

O treino classificatório Uma festa em laranja. Assim pode ser definida a manhã de sábado em Zandvoort, que teve Max Verstappen como pole nos instantes finais do treino classificatório. Ele fez o tempo de 1min10s342 superando o monegasco Charles Leclerc em 21 milésimos de segundo, provocando uma euforia contagiante nas arquibancadas do circuito. Foi a 17ª pole da carreira e a décima na temporada, confirmando a boa fase do líder do Mundial de pilotos. Pole também na edição do ano passado correndo em seu país, ele espera repetir a vitória que obteve em sua casa em 2021.

Detalhes do circuito Distância: 4.259m

Número de voltas: 72

DRS – 2 zonas

Zona 1: após a curva 10

Zona 2: última curva (haverá teste nos treinos livres) e reta dos boxes

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Curiosidades do circuito Uma das pistas mais antigas da Fórmula 1, Zandvoort se destaca das demais por ser um circuito curto, com pouco mais de 4km de extensão. Uma de suas curvas mais famosas, a Tarzan, foi feita em 1948 e, até hoje, sua origem está envolta em mistérios. Há uma versão que diz que um homem, cujo apelido era Tarzan, só aceitou ceder o terreno do seu jardim para a pista se a curva fosse batizada em sua homenagem. Outra, de que o nome se refere a uma máquina usada para fazer o circuito.

Foi em Zandvoort também que uma das lendas da Fórmula 1 venceu pela última vez na carreira. Em 1985, Niki Lauda conseguiu segurar Alain Prost na segunda posição, concluindo a dobradinha da McLaren. Ayrton Senna, na Lotus, foi o terceiro colocado.

O GP da Holanda em 2021 O Circuito de Zandvoort havia ficado 36 anos fora do calendário da Fórmula 1 após fazer seu retorno na temporada passada. E Max Verstappen aproveitou a volta do GP da Holanda e o apoio maciço das arquibancadas laranjas para garantir uma confortável vitória, aquela que foi a sua sétima de 2021.

