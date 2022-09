Uma fã do Guns ‘N Roses teve um vinil e uma camiseta autografada pelo vocalista da banda, Axl Rose, após deixar os objetos no hotel em que o grupo estava hospedado em Florianópolis (SC).

Funcionária do Hard Rock Live, onde o show aconteceu no dia 18 de setembro, a fã havia sido informada de que os músicos não dariam autógrafos e nem conversariam com o público antes da apresentação.

Um contato no hotel, porém, permitiu que Mayara Lyza Cabral conversasse com um dos produtores do Guns ‘N Roses. “Eu contei a minha história, o quanto sou fã, e deixei com ele uma sacola com um vinil e uma camiseta. Foi uma tentativa, não sabia se ia conseguir”, conta.

Dois dias após o show, Mayara ligou para a recepção do hotel e foi informada de que a sacola com a camiseta e o vinil estava lá.

Saiba mais no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

O post Fã deixa sacola em hotel do Guns N’ Roses e recebe itens autografados apareceu primeiro em Metrópoles.