Fã faz pedido de casamento no palco do show do Green Day no Rock in Rio

Green Day finalizou o quinta dia de Rock in Rio com uma apresentação incrível na última sexta-feira (9). Além dos seus melhores hits, a banda punk rock ainda deixou que Beatriz Gouvea e Jonas Pagassini subisse no palco Mundo ao som de “Boulevard of Broken Dreams“.

O casal de fãs não só conheceu os integrantes da banda, como também protagonizaram um dos momentos mais românticos do festival. Juntos há 10 anos, Pagassini decidiu surpreender a namorada com um pedido de casamento daqueles.

O casal se conheceu numa comunidade de fãs do Green Day no Orkut há 10 anos (Foto: Reprodução/Multishow)

“Beatriz Gouvea Burgo, você quer casar comigo?”, disse o rapaz, se ajoelhando em frente à namorada. O momento foi embalado com o instrumental da banda e gritos da plateia que vibrava.

Em resposta, Gouvea homenageou o namorado com uma baita declaração romântica, seguindo com um “Yes!” no microfone. Billy Joe, vocalista da banda, se emocionou e correu para abraçar o casal. Antes ainda de sair do palco, o casal prestou homenagens ao baixista do Foo Fighters, que faleceu recentemente. “Taylor Hawkins, nós sentimos sua falta”, disse o noivo.

Há 10 anos, Beatriz e Jonas se conheceram numa comunidade de Orkut para fãs de Green Day Em conversa com o Estadão, o casal comentou como foi a sensação em subir no palco para essa mudança em suas vidas. “Ficamos muito emocionados, porque ele apontou para gente na hora que viu. A gente não acreditou. Subimos no palco e tudo aconteceu. É algo muito surreal”, descreveu Jonas.

Além disso, Beatriz Gouvea completou ao afirmar que Green Day é uma das banda favoritas do casal. “Foi um sonho para a gente. Ouvimos as músicas deles todos os dias em casa. Um momento que vai ficar marcado na vida toda”.

Beatriz Gouvea e Jonas Pagassini no show do Green Day no Rock in Rio (Foto: Reprodução/Instagram)

Gouvea ainda contou que conheceu o namorado numa comunidade do Orkut dedicada aos fãs de Green Day. “O Jonas me adicionou em uma comunidade no Orkut das pessoas que iam para o show de Green Day em São Paulo. E, até então, a gente só se conhecia pela Internet”, contou.

Em abril deste ano, o casal completou dez anos de relacionamento! Jonas Pagassini decidiu surpreender a namorada no palco de uma das bandas mais importantes para eles. “O show do Green Day seria a oportunidade perfeita. Afinal, é a nossa banda favorita, foi o que nos uniu desde o início e as canções sempre marcaram nossa história”, revelou.

