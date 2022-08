Fã rouba colar de Gusttavo Lima durante show; assista

O cantor Gusttavo Lima passou por um momento embaraçoso no show que realizou em São Luís, no Maranhão, no último domingo, 31. Em um determinado momento da apresentação, o embaixador decidiu descer do palco e ir até o público. Enquanto caminhava por um corredor, uma fã pegou a mão dele e o puxou para perto. Assustado, o cantor disse: “Calma”. Nesse momento que ficou bem próximo do público, uma pessoa puxou o colar que ele estava usando. O artista demonstrou espanto com a atitude e declarou: “Que isso?”. Cercado por seguranças, ele seguiu sem pedir o colar de volta. O momento foi registrado por uma mulher que também estava presente no show. Ela postou o vídeo no TikTok e a publicação viralizou. “Quando o cara não vai falar com os fãs, o povo critica. Quando vai, é essa falta de educação”, comentou uma pessoa. “A cara dele foi a melhor, tipo assim: ‘Eu não acredito que fui roubado agora na frente de todo mundo’ (risos)”, escreveu outra. “Ele percebeu [que pegaram o colar]! Só não quis problema”, acrescentou mais um. Assista:

