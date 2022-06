Fabiano Soares elogia partida do Vitória em derrota: ‘Fizemos um jogo controlado’

Técnico do Vitória, Fabiano Soares falou em entrevista que o Vitória fez uma boa atuação apesar da derrota por 2×1 para o Volta Redonda em casa durante este domingo. A partida foi válida pela 9ª rodada da Série C e, com a derrota, o Vitória viu o G8 ficar mais distante.

Para Fabiano Soares, o Vitória fez uma partida de alta intensidade e o jogo “ia numa só direção”. A crítica do treinador rubro-negro foi à falta de contundência do time durante a partida, com erros bobos como o de Sanchez, que originou o primeiro gol do Volta Redonda, marcado por Igor Bolt.

O treinador também aproveitou a entrevista para pedir desculpas à torcida do Vitória, que lotou as arquibancadas do Barradão. O público presente foi de quase 29 mil pessoas.

“Na verdade é pedir desculpa primeiro a nossa torcida que acreditou na gente, apoiou. Fizemos um jogo controlado, fizemos tudo pra ganhar e infelizmente não ganhamos, mas temos que seguir trabalhando para conseguir os resultados”, afirmou o treinador.

“Um time estava com a intensidade muito alta, baixamos um pouco na segunda parte. Fizemos mudança, o time melhorou, criou, teve o pênalti que não conseguimos marcar, mas fizemos um jogo controlado, bom. Não ganhamos e estamos tristes porque queríamos dedicar essa vitória a nossa torcida, que acreditou [no time]”, completou o técnico.

O Vitória terá uma semana vazia para treinar e lamber as feridas pela derrota. Jogo mesmo só no próximo sábado (11), contra o Atlético Cearense, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Fabiano Soares não terá o atacante Rodrigão à disposição porque o atleta foi expulso ainda no banco de reservas durante o primeiro tempo do jogo por reclamações.

“Infelizmente não vi [a reclamação], a torcida gritava tanto que a gente não escutava nada. Eu que estava perto dele não escutei, imagina o juiz. Mas tem que aceitar e infelizmente fomos prejudicados”, afirmou Fabiano Soares.