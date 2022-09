Fabinho se coloca à disposição de Tite para jogar na lateral direita

O Brasil está em reta final de preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontece em novembro, no Catar. No penúltimo jogo da Seleção antes do torneio, o técnico Tite ainda teve um novo teste, colocando o zagueiro Éder Militão na lateral direita. Em coletiva de imprensa neste domingo, o volante Fabinho também se colocou à disposição do treinador para ocupar a posição, se necessário.

“O Tite não fala disso comigo diariamente, não é algo que ele diz para eu me preparar. Mas é uma posição que eu conheço bem, já até joguei assim com o Tite na Seleção Brasileira. As minhas duas primeiras convocações foram como lateral direito. Apesar de fazer um tempo de eu não jogar na posição, se precisar eu atuo, pode me colocar”, declarou o jogador do Liverpool.

Na última convocação para os amistosos da data Fifa de setembro, Tite convocou apenas um lateral direito de origem, que foi Danilo, da Juventus. Dessa forma, com pouca opção para a posição, o treinador optou por colocar Militão. Outra mudança do técnico foi colocar o meia Paquetá como um segundo volante, deixando a equipe mais ofensiva.

“A gente tem muita qualidade ofensiva. Esse último jogo foi de alto nível e com alta confiança. Foi bonito ver esses meninos jogando bem, para frente, criando bastante e marcando gols. Para um jogador como eu, que se preocupa mais com a parte defensiva, é bom ver que mesmo com tanta qualidade conseguimos não levar gols e ser sólidos. Teve um equilíbrio bom no time e espero que siga assim”, disse Fabinho.

Por último, o experiente jogador também destacou a qualidade dos convocados, que respondem à altura. “Ultimamente a Seleção tem tido apresentações consistentes. Acho que o time ficou mais ofensivo no último jogo talvez pela presença do Paquetá como um segundo meio-campista. Quem está jogando lá na frente apresenta um bom futebol. Quem tem entrado também tem dado conta do recado, é importante mostrar que não só os 11 iniciais que mantêm o nível”, completou.

O próximo compromisso do Brasil, o último antes da estreia na Copa, é na próxima terça-feira contra a Tunísia, às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. No Mundial, os tunisianos estão no grupo D junto com Austrália, Dinamarca e França, enquanto o Brasil divide o grupo G com Camarões