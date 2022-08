Fábio Jr se manifesta sobre morte de idoso que foi espancado durante seu show

O cantor Fábio Jr. lamentou nesta segunda-feira, 1, a morte de um idoso que faleceu após ser espancado durante um show que o artista realizou no Clube de Campo Sorocaba, no interior de São Paulo. Antônio Carlos Juliano tinha 63 anos e era associado do local onde a apresentação aconteceu. “O cantor Fábio Jr., empresários e equipe, lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba neste fim de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta-feira, dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma plateia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento”, diz a nota de pesar postada no Instagram do artista. O Clube de Campo Sorocaba informou, em um comunicado divulgado no último sábado, 30, que o associado chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu. Os seguranças que estavam no evento identificaram o agressor e o entregaram aos policiais militares “para que fossem tomadas as devidas providências legais”. O caso está sendo investigado e o clube declarou que está colaborando com a polícia.

