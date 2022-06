No mês passado a Microsoft anunciou oficialmente que uma nova edição do Xbox & Bethesda Games Showcase será realizada no dia (12) de Junho, às 14h. A data está se aproximando e temos uma grande quantidade de rumores em torno do evento.

A Microsoft tem vasta variedade de jogos para sempre apresentados no dia, mas infelizmente, dois jogos não vão dar as caras na apresentação, os jogos em questão são o novo Fable da Playground Games e Perfect Dark da The Initiative.

Tal informação foi afirmada pelo conhecido jornalista Jeff Grubb, que vem acertando bastante nos últimos meses, e até mesmo acertou com total precisão o nome do próximo jogo do Star Wars, “Survivor”.

Jeff Grubb diz que infelizmente Fable e Perfect Dark não serão apresentados durante o Xbox & Bethesda Games Showcase. Ele também comenta que essas são as únicas informações que ele sabe sobre o evento, o resto é um grande mistério.

De qualquer maneira, parece que até o Jeff Grubb não está ciente do que será apresentado no evento, então ainda há chances de Fable e Perfect Dark pintarem no dia com novo trailer ou qualquer tipo de informação.

Lembrando que Xbox & Bethesda Games Showcase será realizado no dia (12) de Junho, às 14h.