FACISA-BA de Itamaraju se coloca entre as melhores da Bahia segundo o MEC

A FACISA – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS localizada no Extremo sul da Bahia na cidade de Itamaraju, mais uma vez avança em relação ao grupo de elite da educação superior na Bahia assumindo o 1º lugar entre as faculdades privadas do estado. recebe nota 4 em uma escala de 1 a 5. essa avaliação é efetuada pelo MEC – Ministério de Educação e Cultura.

Ficando na frente de muitas universidades do estado da Bahia.

O indicador pertence ao Ministério de educação (MEC) e avalia a qualidade dos cursos de graduação das instituições de educação superior brasileiras.

Basicamente, essa nota do MEC é o grande referencial para que os estudantes tenham como avaliar a qualidade de um curso, podendo assim fazer sua escolha com critérios.

Com o ranking do MEC é possível avaliar se as instituições de ensino têm condições para educar pessoas e formar novos profissionais para o mercado de trabalho. É essa ferramenta que permite a elas investir na melhoria de determinado curso ou na manutenção de seu padrão de qualidade. O ranqueamento é feito por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

A grande importância da nota do MEC é que ela serve como referência para que, tanto as instituições de ensino melhorem a qualidade dos cursos oferecidos visando a excelência, quanto os alunos.

Todo estudante que deseja seguir uma profissão promissora, não ter problemas com sua formação e ainda obter um ensino de qualidade, deve ficar atento à nota do MEC, bem como avaliar se a instituição em que deseja estudar é reconhecida pelo órgão. Desse modo, terá maior segurança de estar fazendo um bom curso e de não ter problemas futuros em relação à sua formação. tenham parâmetros para fazerem boas escolhas para suas carreiras.

Essas notas podem ser consultadas no site e-MEC.

