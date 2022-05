Faculdade oferece consultoria gratuita para abertura, gestão e resolução de pendências do MEI

Com o objetivo de apoiar o cidadão autônomo a formalizar seu serviço ou produto, o Núcleo de Gestão Contábil da Unijorge vai oferecer um atendimento gratuito para a abertura, gestão e resolução de pendências do MEI. O serviço presencial, que vai acontecer entre 9 e 30 de maio, será realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis, com a orientação do coordenador do curso, Adriano Araújo.

Para aqueles que já são microempreendedores, o núcleo dará suporte para regularização das pendências e dicas para melhorar a gerência do negócio. O atendimento acontecerá de segunda a quinta-feira, das 16h às 20h, na Unijorge, campus Paralela. O professor Adriano Araújo destaca que essa é uma oportunidade para quem tem o desejo de empreender e não sabe por onde começar, a dar os primeiros passos na vida empresarial, como também, para quem já tem o MEI e tem dúvidas, pode trazer para o atendimento para buscar a melhor solução.

“A Unijorge tem o compromisso de prestação de diversos serviços para a comunidade. Agora, estamos abrindo a oportunidade para ajudar os microempreendedores individuais, parcela da população que vem aumentando muito e que nem sempre pode contar com uma consultoria especializada”.