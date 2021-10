Faculdade Pitágoras entrega Centro de Ginecologia e Obstetrícia à população de Eunápolis

Sociedade



Publicado em 20 de out de 2021 e atualizado às 10:24

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A Pitágoras Eunápolis, cumprindo o compromisso de responsabilidade social firmado com a gestão municipal e a comunidade, inaugura o Centro de Ginecologia e Obstetrícia na cidade.

A unidade especializada irá funcionar dentro do Hospital Regional de Eunápolis e faz parte das ações de contrapartida junto à rede Municipal de Saúde.

O Centro de Ginecologia tem o objetivo de prestar serviço qualificado a gestantes e parturientes que necessitam de mais acolhimento na fase gestacional, podendo ser realizados partos normais, de média e alta complexidade. O acompanhamento de pré-natal permanece nas unidades básicas de saúde do município.

As gestantes seguem com acompanhamento gestacional realizado nas UBS do município e são conduzidas ou orientadas a ir para o Centro obstétrico no momento do trabalho de parto.

>Para Tattiana Tessye, diretora da Pitágoras, as iniciativas da Instituição tem um impacto direto na vida da população Eunapolitana.

“O maior beneficiário é o habitante, que passa a ser tratado por profissionais qualificados e formados aqui no município. O curso de medicina numa cidade do interior faz com que os médicos não saiam para atuar em outros centros urbanos, amenizando o déficit de profissionais de saúde nos interiores”, afirma a diretora, reforçando outros aspectos positivos para a região.

“O aluno de medicina vem de várias regiões do Brasil. A partir daí, ele demanda uma movimentação maior no comércio de bens e serviços, principalmente no setor imobiliário, fazendo aquecer a economia. A entrega deste centro é investimento para todos os setores e melhoria para o sistema de saúde do país”, afirma.

Conheça os investimentos realizados pela Faculdade Pitágoras em Eunápolis:

• Reforma da infraestrutura em espaços da rede municipal de saúde e ofertas de cursos;

• Requalificação de 4 unidades básicas de saúde;

• Construção da rampa do Hospital Regional de Eunápolis, ampliando as formas de acessibilidade, visto que desde a fundação o Hospital a população contava apenas com o elevador. Nos períodos de defeitos e manutenção, tal fato dificultava a circulação de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida;

• Reforma do Instituto Médico Legal (IML);

• Entrega do Centro de Ginecologia e Obstetrícia.

Além disso, a instituição segue contribuindo para a transformação nos espaços e no cenário do atendimento na Rede Municipal de Saúde, por meio da parceria com o Programa Mais Médicos e da inserção dos alunos de medicina junto às Unidades Básicas de Saúde.

Visando democratizar o ensino de qualidade e oferecer oportunidades para estudantes de baixa renda que tenham interesse em acessar o ensino superior, a Pitágoras está com vagas para o curso de medicina com bolsas de estudo de 100%. O edital está disponível através do link .

Para concorrer, o estudante deve ser aprovado no processo seletivo e preencher aos seguintes requisitos: ter concluído o ensino médio em escola pública, renda per capita de até 1,5 salário-mínimo e ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2017.

Ao todo, seis bolsas estão disponíveis. Cinco com 100% de gratuidade e uma de 50%, desconto válido até o final da graduação. Duas bolsas serão concedidas a estudantes residentes em Eunápolis ou municípios da microrregião, são eles Porto Seguro, Cabrália, Itabela, Itagimirim, Itapebi e Guaratinga. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de novembro.

Medicina Pitágoras

A Pitágoras investe em tecnologia e laboratórios avançados aptos para a aprendizagem da Medicina, além de uma Biblioteca com acervo físico e virtual de fácil acesso para a todos os alunos.

O curso de medicina, além de estar em alinhamento com a Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Medicina, trabalha com o método PBL, com as turmas divididas em pequenos grupos e acesso à rede municipal de saúde desde o primeiro semestre.

Faculdade Pitágoras

Fundada em 2000, a Faculdade Pitágoras já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação, extensão e ensino técnico, presenciais ou a distância.

Presente nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Ceará, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e São Paulo, a Faculdade Pitágoras presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos.

Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade Pitágoras oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

https://blog.pitagoras.com.br/ category/noticias/ A Faculdade Pitágoras nasceu herdando a tradição e o ensino de qualidade oferecido pelo Colégio Pitágoras, fundado em 1966, que também deu origem ao grupo Kroton.Para mais informações, acesse: https://www. faculdadepitagoras.com.br