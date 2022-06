Fafy Siqueira sobre romance com mulher mais jovem: “Nada a esconder”

A humorista Fafy Siqueira abriu o jogo sobre seu relacionamento com a atriz Fernanda Lorenzoni. Sem papas na língua, contou que teve “preguiça” de tentar esconder o romance dos curiosos de plantão.

As duas resolveram contar a união para uma jornalista depois que a comediante passou mal e recebeu uma ligação questionando o relacionamento com a atriz e diretora 35 anos mais jovem que Siqueira. “A gente casou e não tem nada a esconder”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fafy Siqueira Real (@fafy.siqueira)

Em entrevista à Quem, Siqueira explicou que está com Lorenzoni desde a pandemia de Covid-19, pois teve a ajuda da amada quando ficou lesionada em razão de uma queda: “Me perguntaram quem era ela e me deu uma preguiça absurda de falar que era uma amiga, sobrinha, afilhada ou sei lá o quê”.



A artista que já se relacionou com Cássio Reis e Nilson Raman aproveitou para apresentar a jovem como sua mulher durante um dos quadros do Caldeirão. Contou que não tem o costume de ficar postando coisas juntas nas redes sociais, mas que agora estão “saindo mais de casa” e recebendo muito “carinho” como quando foram ao programa do Marcos Mion e se sentiram acolhidas.

As duas se conheceram nos bastidores do musical Forever Young e estão juntas há seis anos. Atualmente estão casadas.

