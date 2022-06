Falcão é oficializado como novo agente de Luva de Pedreiro; veja

O ex-jogador de futsal Falcão anunciou, através do Instagram, que é o novo representante do influenciador baiano Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro. No texto da publicação, o ex-atleta ainda afirma que também tomará conta da carreira de dois amigos do influencer, o ‘goleiro do Luva’ e o ‘cruzador do Luva’, que ajudam Iran Ferreira nas gravações dos seus vídeos.

“Não somos seus donos, não temos cadeira cativa para nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran ‘Luva de Pedreiro’, será bem vinda!”, escreveu Falcão. O ídolo do futsal brasileiro ainda explicou que todas as decisões tomadas para a carreira do influenciador partidão do jovem e da sua família.

Luva de Pedreiro, que tem mais de 33 milhões de seguidores somando as redes Tik Tok, Instagram e Twitter, se envolveu em polêmicas na última semana com seu ex-agente, Allan Jesus, o que implicou no fim da parceria dos dois. Iran acusou o empresário de ter bloqueado seu acesso às suas redes sociais e veio a público esclarecer o motivo de estar inativo nas plataformas.

“Fala minha tropa, aí é esculhambação aí galera, fala verdade, eu não estou nem mexendo no TikTok po, está pedindo senha para entrar no TikTok agora. Só quem sabe a senha é o pessoal lá, meus ex-empresários lá”, contou o jovem.

Após ser questionado, Allan afirmou que as acusações eram falsas. “Eu venho aqui [nas redes sociais] mais uma vez me pronunciar a acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. Eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos”, disse o ex-agente.

Nesta quarta-feira (28) o influenciador baiano recuperou suas contas do Tik Tok e do Whatsapp.

Relembre a polêmica

Antes de fechar a nova parceria com Falcão, alguns fãs de Iran Ferreira se mostraram preocupados com a gestão de carreira do jovem, que ainda era feita por Allan Jesus, dono da ASJ Consultoria. Isso porque, no dia 19 de junho, Luva de Pedreiro afirmou durante uma live no Instagram que daria um tempo da publicação de conteúdos e se mostrou irritado com as cobranças que estava recebendo.

Na última quinta (23), o ex-agente afirmou que alguns contratos de publicidade ainda não foram pagos ao influenciador. Desde então, os fãs especularam sobre o rompimento do contrato, mesmo após o empresário garantir que ainda era o representante do jovem e que ele teria um contrato assinado até 2026.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o influencer teria cerca de R$ 7,5 mil apenas em duas contas. Para poder encerrar o contrato ele tem que pagar cerca de R$ 5,2 milhões, segundo a coluna.

Allan Jesus publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que é honesto e vai provar sua inocência. “Se for provado que roubei R$ 1 que eu pague. Tenho nome a zelar, tenho família e entrego para a Justiça divina e dos homens para que tudo se resolva. Vou provar a verdade dos meus atos”, afirmou.