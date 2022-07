Fall Guys chamou atenção de 50 milhões de jogadores em duas semanas

Fall Guys sempre fez bastante sucesso com os jogadores e streamers, no entanto, seu sucesso está chegando em outro nível após o se tornar totalmente gratuito para ser jogado.

A desenvolvedora responsável por Fall Guys tem o prazer em divulgar por meio de suas redes sociais que seu jogo já chamou atenção de 50 milhões de jogadores em duas semanas após se tornar gratuito em todas as plataformas.

Sendo assim, neste período de tempo, agora que é gratuito, 50 milhões de jogadores testaram e jogaram o jogo. Vale ressaltar que isso não é o número de jogadores simultâneos e sim o número total de jogadores.

We’re in absolute disbelief… 50 million players in 2 weeks!!! U N B E L I E V A B L E THANKS EVERYONE! pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Fall Guys… FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) July 6, 2022

Não podemos esquecer que o antigo recorde do Fall Guys foi com 20 milhões de jogadores em suas primeiras 48 horas. O número de jogadores poderia ser bem maior no PC, pois infelizmente a opção de compra da versão Steam foi removida e agora o jogo se encontra disponível apenas via Epic Games Store.