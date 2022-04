Falta de energia elétrica interrompe abastecimento de água em Itamaraju

Devido ao rompimento do cabo de rede elétrica no bairro Santo Antônio do Monte, onde está localizada a captação de água da Embasa no Rio do Ouro, o fornecimento de água foi emergencialmente interrompido na cidade de Itamaraju nesta segunda-feira (4).

A Coleba já foi acionada e a previsão de conclusão do reparo é até as 14h de hoje (4). A Embasa aguarda o retorno do fornecimento da energia elétrica para que o abastecimento de água possa ser retomado de forma gradativa.

Até que a situação seja normalizada, a Embasa recomenda que os moradores façam o uso racional da água disponível nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados.