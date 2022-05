Família da ex-miss Kailia Posey diz que jovem cometeu suicídio

Novidades sobre a morte da estrela mirim Kailia Posey, de 16 anos, foram compartilhadas nesta terça-feira (03). Segundo a família da jovem ela teria tomado a “decisão precipitada” de tirar a própria vida.

“Embora ela fosse uma adolescente talentosa com um futuro brilhante pela frente, infelizmente em um momento impetuoso, ela tomou a decisão precipitada de acabar com sua vida terrena”, disse a família ao TMZ.

A morte de Kailia foi inicialmente divulgada por sua mãe, Marcy Posey, na segunda-feira (02). “Eu não tenho palavras ou pensamentos. Uma linda menina se foi. Por favor, nos deem privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre”, escreveu no Facebook.

Kailia ganhou fama após estrelar o reality “Toddlers and Tiaras”, do canal TLC, que acompanha famílias de crianças em concursos de beleza, com edições entre 2009 a 2013. A jovem se tornou um meme popular depois que foi pega sorrindo em uma das cenas do programa.

Ela já acompanhava os concursos durante toda a infância e adolescência, tendo competido, mais recentemente, pelo título de Miss Washington Teen USA, em fevereiro. Entre as premiações que recebeu, Posey ganhou o título de Miss Lynden Teen USA no ano passado.

“Ela ganhou inúmeras coroas e troféus depois de competir no circuito de concursos por toda a sua vida … Seu talento altamente aclamado como contorcionista já a proporcionou ofertas de trabalho em turnês profissionais, e ela havia sido selecionada recentemente para ser uma líder de torcida em sua escola no próximo outono”, comentou a família.

Após sua morte, a família criou um fundo de doações em seu nome com o objetivo de fornecer recursos para ajudar estudantes em crise.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimentos gratuitos. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos sete dias da semana, pelo telefone 188.