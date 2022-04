Família de Bruce Willis anuncia aposentaria do ator após ele ser diagnosticado com afasia

A família do ator Bruce Willis comunicou nesta quarta-feira, 30, que o artista deixará de atuar, pois foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a comunicação da pessoa. “Bruce está passando por alguns problemas de saúde que estão afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, ele está se afastando da carreira que significou tanto para ele”, informou o post feito no Instagram de Rumer Willis, uma das filhas do ator.

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos compartilhar com seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso”, finalizou o comunicado assinado pela família do artista. Bruce começou a atuar no anos 1980 e se tornou um dos nomes mais conhecidos dos filmes de ação ao estrelar os filmes da franquia “Duro de Matar”. Somando mais de 30 anos de carreira, o artista ganhou dois Emmys pela séries “A Gata e o Rato”, fez sucesso em longas como “Sexto Sentido” e “Red” e fez uma participação especial na sitcom “Friends”.