Família de Dom Phillips pede ‘paz e privacidade’ após PF recolher corpos

A Polícia Federal encontrou ontem dois corpos no local indicado pelo suspeito que confessou ter assassinado Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips. Nesta quinta-feira (16/6), a família do jornalista britânico emitiu um comunicado prestando condolências às esposas da dupla e pedindo privacidade para lidar com a perda.

“Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas sinceras condolências a Alessandra [Sampaio, mulher de Dom], Beatriz [Matos, mulher de Bruno] e outros familiares brasileiros dos dois”, disse a família do jornalista, em nota.

Em seguida, disseram que no momento adequado vão apresentar as “perspectivas sobre essas vidas corajosas e o importante trabalho desses homens extraordinários”. No entanto, pediram paz e privacidade para “lidar com o que acontecer com nosso amado Dom”.

Leia também: Dom Phillips e Bruno Pereira: confirmada prisão de terceiro suspeito

O crime Após confessar estar envolvido no assassinato de Bruno e Dom, Amarildo da Costa Oliveira, mais comumente conhecido por “Pelado”, indicou para as equipes de busca o local aonde estariam os corpos dos desaparecidos, segundo informou o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, em coletiva, nessa quarta-feira (15/6).

Pelado, que, assim como o irmão, está preso pela polícia, foi levado ao Vale do Javari para auxiliar na localização dos corpos. Após navegar por mais de uma hora e meia pelo rio e andar por quase 30 minutos em mata fechada, foram encontrados, no local apontado pelo preso, remanescentes humanos que serão enviados para perícia em Brasília.

Leia comunicado na íntegra:

“Comunicado da família de Dom Phillips baseada na Inglaterra em relação ao anúncio de que os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram encontrados.





Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram durante uma viagem de pesquisa em Javari, na região da Amazônia, em 5 de junho de 2022. No começo desta manhã, fomos informados que dois corpos foram encontrados em uma localização remota após a confissão de um dos homens que estava detido.





Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas sinceras condolências a Alessandra [Sampaio, mulher de Dom], Beatriz [Matos, mulher de Bruno] e outros familiares brasileiros dos dois.





Agradecemos a todos que fizeram parte das buscas, especialmente os grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque.





No devido momento iremos apresentar nossas perspectivas sobre essas vidas corajosas e o importante trabalho desses homens extraordinários, mas neste momento, nós pedimos que representantes da mídia permitam à família alguma paz para lidar com privacidade com o que aconteceu com nosso amado Dom.





Pedimos atenção para esse financiamento coletivo emergencial para as famílias.





Sian Phillips (irmã de Dom)

Gareth Phillips (irmão)

Paul Sherwood (parceiro de Sian)

Helen Davies (cunhada)

Domonique Davies (sobrinha)

Rhiannon Davies (sobrinha)”