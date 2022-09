Família de idosa morta em Salvador denuncia golpe pedindo Pix para enterro

A família de Maria Carvalho Lima, de 70 anos, que morreu 41 dias depois de ser baleada com um tiro de fuzil na Fazenda Coutos, denunciou que estelionatários estão se passando por parentes e amigos para arrecadar falsamente recursos para o enterro da idosa.

“Estão pedindo Pix para ajuda, como se a gente tivesse pedindo para o sepultamento”, diz a filha Ana Paula Sampaio de Miranda. “Estão se aproveitando do momento de fraqueza e fragilidade da gente”, lamenta.

Com os dados fornecidos como se fossem da família, aparece um nome de um homem atrelado ao Pix.

O corpo de Maria será sepultado às 14h desta quinta (8), no Cemitério de Plataforma. Uma missa também vai acontecer antes da despedida de amigos e familiares.

Morte

Maria morreu essa semana, após 41 dias internada no Hospital no Subúrbio, depois de ser baleada nas nádegas com um tiro de fuzil que recebeu em meio a um tiroteio entre PMs e suspeitos.

A filha conta que a mãe fazia um caminho rotineiro quando se viu em meio ao tiroteio. “Ela foi na rua resolver uma situação e estava vindo para casa. É um caminho que a gente faz constante para pegar ônibus, pra ir pro Centro, pro mercado, pra farmácia”, conta.

A família suspeita que a bala que atingiu Maria tenha partido da Polícia Militar. “Uma parte da família entrou com ação judicial, tentando ver o que pode ser feito, porque isso foi caso de segurança pública. A gente sabe que infelizmente um tiroteio desse a gente não tem como evitar”, diz. “Mas a rua tinha muita gente, eles (policiais) deveriam ter tentado (algo) antes de disparar, foram muitos tiros”, diz.

Ela conta que a mãe foi baleada na calçada de um colégio. “É uma rua movimentada, tem uma escola. Felizmente não foi horário de entrada e saída de alunos, porque a tragédia podia ser maior”, acrescenta.

Segundo a polícia, o tiroteio começou depois que houve uma resistência a uma abordagem de PMs. José Raimundo de Santana Filho, de 21 anos, trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu. Um outro suspeito também foi baleado, mas sobreviveu. Uma criança que estava dentro de casa ficou ferida por estilhaços de vidro depois que a porta foi atingida.