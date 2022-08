Família de Jô Soares esconde causa da morte do apresentador

Logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5), os fãs e amigos de Jô Soares ficaram chocados com a morte do apresentador. Ele nos deixou aos 84 anos, após ficar oito dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele, que já tinha perdido um filho para o câncer, estaria tentando tratar uma pneumonia, mas até o momento, a causa real da morte não foi revelada e, talvez, não seja informada pela família do ator. Isso porque, durante o programa Encontro, o repórter Tiago Scheuer estava na porta da unidade de saúde e revelou que o motivo do falecimento será mantido em segredo.

“A família solicitou discrição, a pedido do próprio Jô. Tanto o velório quanto o sepultamento devem ser restritos à família e amigos mais próximos. A família pediu que não seja revelada a causa da morte”, disse.

A apresentadora Patrícia Poeta ainda questionou se haverá coletiva de imprensa para falar sobre o caso, mas os médicos que acompanharam o caso, não irão falar sobre o assunto a pedido do próprio Jô.

“A previsão é que o corpo de Jô Soares deixe o hospital no final da manhã para cerimônias de despedida. O que a gente tem de informação oficial, até agora, é isso”, declarou o repórter.