Família de Moïse Kabagambe terá quiosque no Rio de Janeiro

A família do congolês Moïse Kabagambe será dona de um quiosque no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (31), a prefeitura do Rio de Janeiro e a concessionária Orla Rio iniciaram a construção da estrutura que vai levar o nome de Moïse, assassinado em 24 de janeiro deste ano em um quiosque na Barra da Tijuca.

O começo da obra contou com a presença de familiares de Moïse, a quem o projeto foi apresentado. O espaço terá 150 metros quadrados e foi idealizado para ser um polo de cultura congolesa em Madureira.

Segundo a gestão da capital fluminense, a mesma concessionária também vai realizar a instalação de equipamentos e mobiliário, além de oferecer orientações e treinamentos à família para prepará-la para gerir a nova operação.

Violência

A morte dele, que tinha 24 anos na época, causou indignação e protestos pela brutalidade com que ocorreu.

O espancamento foi registrado por câmeras de segurança do espaço, onde ele teria ido cobrar pagamento por um trabalho realizado.

Nas imagens, é possível ver que o congolês foi derrubado no chão por um homem e, na sequência, recebeu vários golpes. Mesmo depois de ter sido imobilizado, ele ainda continuou apanhando, ficando desacordado.