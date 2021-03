Família e amigos procuram por enfermeira desaparecida em Santana do Paraíso

Familiares da enfermeira Priscila Cardoso da Silva (35 anos) utilizam as redes sociais e tem notificado as autoridades, após seu desaparecimento.

A profissional de saúde foi vista pela última vez no final da tarde de segunda-feira (15) de março, quando saiu do trabalho na Unidade de Saúde do bairro Cidade Nova no município de Santana do Paraíso.

Câmeras de monitoramento flagram a mulher, ser abordada e sendo obrigada a adentrar seu veículo um Chevrolet Onix de cor branca com placa PZL-5521, que estava no estacionamento da unidade de saúde.

As autoridades policiais estiveram no imóvel da vítima, no entanto, nenhuma anormalidade foi identificada no local.

O suspeito vestia calça jeans, camisa de cor azul, boné vermelho e estava com uma máscara preta. A polícia acredita que ainda o acusado portava uma arma de fogo.

O delegado Alexandro Silveira Caetano da polícia civil de Santana do Paraíso, promoveu buscas, mas conseguiu informações que o veículo foi flagrado por radar na cidade de Teixeira de Freitas.

Qualquer informação sobre a vítima poderá ser repassada nos telefones 190 ou no telefone 181. Disque Denúncia Unificado (DDU).