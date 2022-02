Família emociona por conquista de sonho e agradece equipe do CSJE pela dedicação

Destaque



Publicado em 3 de fev de 2022

“A dedicação sempre leva a grandes conquistas”, esse é um lema presente nos ensinamentos dos educadores do Colégio São João Evangelista (CSJE).

Com o mesmo ideal e muito empenho a família de MARIA ANTONIA SANTOS SILVA, receberam na última semana a aprovação da Universidade UNINOVE, com bolsa integral para o curso de Medicina no Campus de Bauru (SP).

Tamanha dedicação da família de MARIA ANTONIA SANTOS SILVA, acompanhada inicialmente pelos educadores do Colégio São João Evangelista (CJSE), materializam um sonho de gerações.

A futura médica, ingressou no CSJE nos primeiros anos de ensino e sempre superou quaisquer dificuldades. Também filha da educadora (Tatiane Santos) que permanentemente priva pelo ensino com forma transformadora de uma geração, mas que agradece aos profissionais do CSJE pela conquista celebrada pela família.

MARIA ANTONIA e sua mãe foram saudosas, além de dedicar parte dessa aprovação ao professor Marcelo Araújo, da diretora Clarice Correia e Izaltina Santos Silva, todos In memoriam. No entanto, que sempre acreditaram no sonho de ver a gentil garota com médica dedicada.

No município o Colégio São João Evangelista (CSJE) é uma referência no ensino educacional. Sua prática, métodos pedagógicos e firmeza, tem marcado gerações. A unidade localizada na R. Paulo VI, 15 – Centro – Itamaraju (BA), 45836-000, também tem seu atendimento regulado pelos telefones (73) 3294-1009 / (73) 98861-0995.