Família encontra homem de 67 anos que estava desaparecido no DF

A família de Rivaldo Donizete Alves (foto em destaque), 67 anos, encontrou o senhor na noite desta sexta-feira (27/5), por volta das 22h. Ele saiu para caminhar na manhã de quinta-feira (26/5) e não retornou para casa. O morador de Águas Claras faz uso de medicamentos controlados e foi visto pela última vez próximo ao supermercado Comper, na parte norte da região.

De acordo com Andre Luiz Correia Alvez, de 38 anos, filho de Rivaldo, o pai saiu de casa por volta das 8h, como de costume, usando bermuda vinho e blusa cinza. Ao não retornar, familiares procuraram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para relatar o desaparecimento e passaram a divulgar o caso nas redes sociais.



Foto-Rivaldo-Donizete-Alves-desaparecido Rivaldo Donizete Alves, 67 anos, saiu para caminhar em Águas Claras na manhã dessa quinta-feira (26/5) e não retornou para casa

Foto-Rivaldo-Donizete-Alves-desaparecido (2) Ele foi visto pela última vez próximo ao supermercado Comper, em Águas Claras Norte

Foto-Rivaldo-Donizete-Alves-desaparecido (3) Segundo parentes, o desaparecido usava bermuda vinho e blusa cinza. Além disso, tem aproximadamente 1,75 de altura e pesa cerca de 80Kg

“Uma pessoa desconhecida entrou em contato conosco e disse que tinha visto uma pessoa parecida com ele no Setor de Chácaras de Valparaíso de Goiás. Pedi que ela me enviasse uma foto do homem e, de fato, era o meu pai. O Samu prestou atendimento à ele e o encaminharam para o Centro de Atendimento Integrado à Saúde.”, detalha André.

De acordo com o filho de Rivaldo, ele está bem, mas precisa de cuidados pois estava sem se alimentar e tomar banho.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

