Família procura por mulher desaparecida no bairro Liberdade

Familiares de MARIA D’AJUDA DE OLIVEIRA SANTOS (49 anos), moradora de Itamaraju, está a sua procura desde a madrugada da última sexta-feira (12) de agosto, data que foi vista pela última vez.

A mulher é moradora do bairro Liberdade e seus familiares não tem idéia do seu paradeiro.

Preocupados com a situação, um familiar buscou informar as autoridades policiais, além da tentativa de realizar o registro de um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Policia Civil sobre o desaparecimento.

Dentre as informações recebidas pela família. Relatos dão conta que a mulher havia saído com um homem de prenome Joel.

Quem souber do paradeiro da mulher, poderá informar no contato da Policia Militar (190) ou Policia Civil (197), também no telefone (73) 99831-7437.