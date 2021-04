Família procura por parentes itamarajunese distantes cerca de 30 anos

O sentimento de perca ou sofrimento criado após a pandemia impacta diretamente em muitas pessoas neste momento. Mas formula em outros a necessidade de encontrar membros queridos e familiares distantes.

Uma família busca por informações sobre parentes, após perder contato por mais de 30 anos.

Desta vez Maria Correa Machado BoaMorte, buscam por informações sobre seus familiares residentes na região de Itamaraju.

Morando atualmente no estado do Pará, mas sua historia inicia em 1968, quando decidiu deixar a região, ao casar-se com Nataliço Batista de Oliveira, que era filho de Guardina Honório de Jesus. No entanto, parte das duas famílias também residiam na época na região do Rio dos Frades.

Maria Correa Machado BoaMorte, sempre nutriu forte desejo de reencontrar seus familiares.

Maria Correa Machado BoaMorte, descende de Maria José Machado e Manoel Correa Boamorte, que possuem quartos irmãos:

Benedito Correa Machado Boamorte, irmão mais velho;

Osvaldo Correa Machado Boamorte;

Lorisvaldo Correa Machado Boamorte;

Nozin Correa Machado Boamorte, irmão caçula.

Relataram ainda que gostariam de quaisquer informações sobre os parentes presentes na região. Também disponibilizaram o telefone (94) 99130-1062 (Whatsapp), como forma de contato.

A imagem acima refere ao senhor (Maria Correa Machado BoaMorte).

O portal Itamaraju Notícias criou a página Procurando Alguém com ferramenta para auxiliar na localização de pessoas e famílias.